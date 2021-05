Nach der 1:4-Pleite : Die Stimmen zum FC-Spiel gegen Freiburg

Köln Die 1:4-Niederlage gegen den SC Freiburg war unnötig, aber nicht unverdient. Der FC spielte eine schwache erste Hälfte, in der Freiburg die Weichen schon stellte. Das sagen die FC-Spieler nach dem Spiel.

Jonas Hector: Wir geben das 2:0 viel zu einfach her, haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Mit einer schlechten Intensität. Alle, die auf dem Platz waren. Das war nicht das, was wir eigentlich auf den platz bringen wollten und was auch angebracht ist. Da haben wir es uns im Vorhinein vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht, weil wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Dann betreiben wir einen extremen Aufwand und werden dafür nicht belohnt. Wir haben den Elfmeter zum 2:2, machen das 2:2, das zählt nicht und dann stehen wir Endeffekt mit leeren Händen da. Generell ist die Handregel schwer. Da sollen sich die Experten drüber streiten. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir jeden schlagen können. Und genauso ghen wir an die beiden Spiele ran. Wir wollen sechs Punkte aus den beiden Spielen holen und da werden wir uns bestmöglich drauf vorbereiten.