„Es ist einfach nur schön“ : Die Stimmen zum FC-Spiel gegen Gladbach

Köln Ausgerechnet im Derby gegen Borussia Mönchengladbach feierte der 1. FC Köln einen 4:1-Erfolg. Dementsprechend zufrieden waren Spieler und Trainer.

Salih Özcan: Wir freuen uns natürlich. Das war eine mega Team-Performance sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir wieder die Chancen nicht genutzt. Wir sind aber trotzdem mit einem guten Gefühl in die Pause. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit einfach geliefert und haben die Fans stolz gemacht. Das hat es natürlich ewig nicht mehr gegeben. Das 4:1 lag aber trotzdem nicht über unseren Erwartungen. Wir haben ja in den vergangenen Spielen gesehen, dass wir die Chancen bekommen, wenn wir so hoch pressen. Jetzt haben wir sie genutzt und jetzt steht es 4:1. Ein Derbysieg ist noch einmal spezieller. Ich hab ja vor dem Spiel schon gesagt, dass ich ein bisschen anders in die Zweikämpfe, ein bisschen härter gehe. Wir sind einfach stolz. Wir müssen jetzt abwarten, was die Regierung sagt. Wir können nichts dagegen machen. Wir müssen sehen, wie es weitergeht. Jeder Gegner ist am Ende sauer, wenn wir ihnen den Tag vermiesen. Wenn sie gar nicht zum Spiel kommen und das war unsere Aufgabe, den Gladbachern einfach die Lust am Spiel zu nehmen. Das haben wir hinbekommen. Wir waren bissiger heute.

Mark Uth: Es gibt doch nichts Schöneres zu Hause vor einem ausverkauften Haus zu gewinnen. Wir freuen uns darüber. So können wir weitermachen. Das Tor war echt Erleichterung, weil ich in den vergangenen Wochen auch nicht getroffen habe. Für mich ist es ein besonderes Gefühl vor der Südtribüne zu treffen. Es ist das erstse Derby, dass ich gewinnen konnte und ich bin einfach nur glücklich. Wir freuen uns natürlich, dass so viele Fans da waren. Wenn die Südkurve singt, tanzt, lacht, trinkt, gibt es einfach kein schöneres Gefühl. Wir freuen uns immer sehr, zu Hause zu spielen. Wir sind ungeschlagen zu Hause und daran sieht man einfach, dass wir hier eine Macht sind. Wir haben einfach zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Das dritte Tor war ganz wichtig. Dann hast du hinten auch ein bisschen Glück, dass es ein Abseitstor und nicht der Anschlusstreffer war. Dann machst du mit einem Konter das vierte Tor. Es war einfach ein sehr gutes Spiel von uns. Wir müssen Tony (Anthony Modeste, Anm. d. Red.) vorne drin füttern. Darauf ist unser Spiel ausgelegt. Wir gehen über die Außenverteidiger immer wieder hoch, über die Acht in die Tiefe, dann kommt die Flanke. Wir haben so viele Tore über die Außen gemacht. Heute ja auch auf Seb. So funktioniert es halt.

Steffen Baumgart: Wir freuen uns heute über das Ergebnis. Nach 90 Minuten war es auch verdient. Es ist gerade auch eine große Freude für die Jungs, die getroffen haben, die da lane dran gearbeitet haben. Es ist einfach schön. Was heißt richtig eingewechselt. Du brauchst ja auch das Quäntchen Glück. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit schon die ein oder andere Torchance, da war es noch ein ausgeglichenes Spiel. Zweite Halbzeit habe ich mit dem 1:1 gedacht, dass es kippt. Dann hat der Gegner auch einen Fehler gemacht, vielleicht haben wir ihn auch dazu gezwungen und dann trifft Mark, der in letzter Zeit auch nicht immer getroffen hat. Das gleiche gilt auch für Ondrej und für Seb (Sebastian Andersson, Anm. d. Red.). Das freut mich sehr, dass es am Ende auch so aufgegangen ist. Wir wissen schon, wo wir herkommen. Wir haben gegen eine der besten Mannschaften gespielt, die wir in Deutschland haben und die musst du vielleicht auch niederringen und niederkämpfen. Das haben wir gut gemacht und dabei auch in der einen oder anderen Situation guten Fußball gespielt. Ich glaube und hoffe, dass es ein verdienter Derbysieg ist. Wir sollten uns heute einfach mal freuen und gehen dann Übermorgen in die Aufarbeitung.