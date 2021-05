Nach dem Remis : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Trotz des verpassten Erfolgs gegen Hertha BSC hat der FC weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt. Die Stimmung nach dem Spiel fiel gemischt aus.

Timo Horn: Das Spiel war natürlich nicht schön anzusehen. Man hat der Hertha die Quarantäne und die vielen Spiele angemerkt. Sie haben sich weit zurückgezogen und uns den Ball überlassen. Sie wussten ja auch, dass ein Punkt wohl reicht, um die Klasse zu halten. Da war es schwer, die Lücke und die Wagge zwischen Risiko und Absicherung zu finden. Man hat gemerkt, dass Berlin durch das Umschaltspiel gefährlich werden kann. Jetzt haben wir einen Punkt mitgenommen und dadurch ein Endspiel. Wir stehen in der Verantwortung für den Verein bis zuletzt alles zu geben und die drei Punkte gegen Schalke zu holen. Ich glaube bis zum letzten Moment daran, dass wir die Klasse halten. Wir haben viele Spiele sehr knapp verloren, waren oft auf Augenhöhe und haben viele Punkte liegen lassen. Wir stehen aber im Endeffekt zu recht da unten. Wenn man am vorletzten Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, ist nicht alles richtig gelaufen. Trotzdem müssen wir bis zum Ende kämpfen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es eine harte Saison werden würde. Wir müssen jetzt noch einmal alles in die letzten 90 Minuten reinhauen.