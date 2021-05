Nach dem Klassenerhalt : Die Stimmen zum FC-Spiel

Bonn Mit dem 5:1-Erfolg über Holstein Kiel hat der 1. FC Köln auf der Zielgeraden doch noch den Klassenerhalt perfekt gemacht. Und das beeindruckend. Der Erfolg der Kölner war im Rückspiel nie gefährdet.

Timo Horn: Es fällt unheimlich viel von einem ab. Wir haben bis zuletzt daran geglaubt, in der Liga zu bleiben. Nach dem Sieg gegen Schalke mussten wir drei Tage später eine Niederlage hinnehmen und diese in drei Tagen verarbeiten. Umso mehr ist es wert, wie die Mannschaft heute von der ersten Minute an aufgetreten ist. Das frühe 1:0 hat uns in die Karten gespielt. Dann mussten wir das 1:1 wegstecken. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht. Ich glaube, es war ein völlig verdienter Sieg. Kiel hatte nichts mehr entgegenzusetzen und deswegen sind wir verdient in der Liga geblieben. Über die ganze Saison hinweg haben wir nach kritischen Phasen Siege geholt, die uns keiner zugetraut hätte. Wir mussten alles oder nichts spielen, um in der Liga zu bleiben. Wie die Mannschaft das hinbekommen hat, macht mich sehr stolz. Wer mich kennt, weiß, wie sehr mein Herz an diesem Verein hängt und deswegen ist mir das heute unheimlich viel wert. Der FC gehört in die erste Liga. Es war eine sehr schwierige Saison. Für alle, für die Fans, für den Verein, für uns als Mannschaft. Die Fans konnten uns aufgrund von Corona nicht im Stadion unterstützen. Das hat uns mehr getroffen als andere Vereine, weil die Fans bei uns immer den Unterschied ausmachen können. Ich hoffe, dass sich das zur nächsten Saison wieder ändert und wir mit den Fans wieder zu Hause feiern können.