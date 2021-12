„Wir dürfen uns nicht beschweren, dass wir verloren haben“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Die Enttäuschung nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg war bei Dpielern und Trainer des 1. FC Köln groß. Die Stimmen nach dem Spiel.

Steffen Baumgart: Ich fand, dass die Jungs vieles umgesetzt haben von dem, was wir haben wollten. Wir haben das Tor nicht gemacht, vor dem 1:0 haben wird die klare Tormöglichkeit. Wie hatten nach einer Minute 20 die Möglichkeit, in der zweiten Halbzeit auch. Es fällt uns im Moment schwer, die Tore zu machen. Der Gegner hatte sehr gute Möglichkeiten über Fernschüsse, aber im Strafraum selbst weniger und bei dem 1:0 das ist einfach eine Situation, da kann man sagen da muss man besser verteidigen. Grundsätzlich ist das ja eher kein rausgespielter Ball sondern eher – Zufall nicht, aber – er geht da durch. Der zweite Treffer ist natürlich ein sensationelles Tor. Die Jungs haben eine gute Leistung gebracht. Wir sind enttäuscht von dem Ergebnis. Wir sind enttäuscht, dass wir uns am Ende nicht durchgesetzt haben. Ich glaube aber schon, dass wir den besseren Fußball gespielt haben und die klareren Möglichkeiten gehabt haben.

Am Ende war es eine taktische Meisterleistung von Augsburg, das müssen wir akzeptieren. Ich glaube trotzdem, dass wir auf einem guten Weg sind. Jetzt haben wir die erste Heimniederlage und fahren nach Wolfsburg. Es gibt immer Statistiken, die nicht funktionieren. Wir haben heute nicht verloren, weil wir die schlechtere Mannschaft war. Wir hatten heute die klar bessere Idee und hätten vor dem 0:1 schon ein oder zwei Tore machen müssen. So ist es manchmal im Fußball. Darum dürfen wir uns nicht beschweren, dass wir verloren haben.

Salih Özcan: Ich würde nicht sagen, dass wir zurecht verloren haben. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben einfach die Tore vorne nicht gemacht, die Chancen dazu hatten wir. Wir waren eigentlich gut im Spiel, haben die Räume gut genutzt und die Augsburger ins Laufen gekriegt. Aber wenn du die Dinger nicht machst und hinten zwei Tore kassierst, kannst du das Spiel nicht gewinnen. Da wo wir im Moment stehen, ist das richtig so. Von den Punkten her ist es ganz knapp. Wir geben weiter Gas und versuchen, unsere Leistung konstant zu halten.

Dejan Ljubicic: Es ist ganz ganz bitter muss ich sagen. Jetzt auch so kurz nach dem Spiel. Ich finde, dass wir es nicht schlecht gemacht haben. Glückwunsch an Augsburg. Eine gute Mannschaft hat uns Paroli geboten. Wir haben mit einer hohen Intensität nach vorne gespielt, wir haben Druck gemacht. Am Ende haben bei uns die Tore gefehlt. So ist der Fußball, du spielst dominant, nur auf ihr Tor und Augsburg macht die Tore. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Ich hätte am liebsten die drei Punkte geholt, deswegen bin ich heute richtig traurig.