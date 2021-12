„Mein Papa war in diesem Moment wieder für mich da“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Die „Lebensversicherung“ Anthony Modeste hat dem 1. FC Köln ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bescherrt. Der FC gewann gegen den VfB Stuttgart 1:0. Dementsprechend zufrieden äußerten sich Trainer und Spieler.

Mit dem letztlich verdienten 1:0-Erfolg über den VfB Stuttgart hat der 1. FC Köln eine gute Hinrunde gekrönt. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Schlussminute. Dementsprechend zufrieden waren Spieler und Trainer.

Kingsley Schindler: Wir hatten die Chance, die Hinrunde mit einem Sieg zu krönen und das haben wir mit dem Last-Minute-Treffer gemacht. Gegen Wolfsburg waren es schon zwei Vorlagen. Jetzt wieder eine auf Tony. Ja, ich freue mich über die Punkte und dass ich etwas Positives dazu beitragen kann. Die Idee war, dass wir mit Tempo reinkommen. Dass wir einfach versuchen sollen, Akzente zu setzen. Das haben wir heute gut gemacht.

Steffen Baumgart: Die Mannschaft zeigt, dass sie immer dran bleibt, dass sie immer fightet. Natürlich gehst du auch das Risiko ein, dass die noch einen Konter fängst. Das ist in dem ein oder anderen Spiel auch passiert. Jetzt haben wir es in den vergangenen beiden Spielen geschafft. Etwas, was wir halt zuvor auch mal nicht geschafft haben. Natürlich freue ich mich über das Ergebnis, aber auch gerade wieder mit den Wechseln - da hat schon viel gepasst. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. Da hat es Stuttgart sehr gut durch die Mitte gemacht. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir es lösen können. Auch Anfang der zweiten Halbzeit haben wir nicht den Zugriff gefunden. Wir haben aber schon früh den Plan mit Jonas im Zentrum entwickelt. Wir können natürlich den Tony feiern.

Aber einen Jonas Hector in solchen Phasen auf diesen Positionen zu haben, ist einfach Gold wert. Er zeigt das, was er in Köln über Jahre schon zeigt. Er ist einfach unser Leader und für uns sehr wichtig. Das hat man dann auch in den letzten 30 Minuten gesehen. Die anderen Kollegen hatten Tony ja auch immer vorne drin oder hätten ihn drin haben können. Tony macht, Tony tut, es ist trotzdem eine Mannschaftsleistung. Er ist aber der, der das Quäntchen hat, aber auch das Können. Ich fand sein Spiel in der ersten Halbzeit nicht so prickelnd, aber er bleibt halt dran. Im Moment scheint das alles leicht zu gehen. Wir haben 25 Punkte, es ist alles leicht. Wichtig ist, dass die Jungs wollen. Das ist das entscheidende. Wenn die Jungs nicht wollen, kannst du erzählen, was du willst. Die Jungs nehmen den Fußball, die Intensität an.

Anthony Modeste: Ja, es war auch heute wieder sehr emotional für mich. Vor drei Jahren habe ich am 19. Dezember meinen Vater verloren. Für diese Aktion war mein Papa für mich da. Da es mit dem Fuß nicht so gut funktioniert, habe ich gesagt, ich macher es wieder mit dem Kopf. Das ist besser. Von nichts kommt halt nichts. Ich nehme Kingsley im Training mit, sage ihm, dass er das mit den Flanken versuchen soll. Wir erarbeiten das im Training. Deswegen bin ich nicht überrascht, dass das im Spiel funktioniert. (Zum Trainer:) Wir waren von Beginn an ehrlich miteinander. Das ist für mich geil. Ich habe am Ende einfach auch sehr viel investiert. Wir haben jetzt 25 Punkte in der Hinrunde erreicht. Nicht viele Fans haben das geglaubt. Es ist aber erst die Hälfte der Saison. Jetzt werden wir Weihnachten genießen.

Timo Hübers: Wir haben uns heute reingekämpft. Die zweite Halbzeit war nicht ganz so schön, es war viel Taktik. Aber dann war es ein Déjà-Vu vom Dienstag: Flanke King und Tony mit dem Kopf. Diesmal stand das Stadion danach Kopf. Einen viel schöneren Hinrunden-Abschluss hätten wir uns nicht vorstellen können. Die Momente nach dem Abpfiff – das war schon auch nochmal Gänsehaut, echt cool. Einfach rundum gelungen heute. So eine Hinrunde hätten uns die wenigsten vor Saisonbeginn zugetraut. Wenn man sieht, wo der Weg Anfang des Jahres begonnen hat, geht denke ich jeder Kölner heute mit einem Lachen nach Hause.