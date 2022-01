„Es war ja nicht alles schlecht“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Mit dem deutlichen 0:4 gegen die Bayern hat die Euphorie beim 1. FC Köln einen deutlichen Dämpfer erlitten. Die Stimmen zum Spiel.

Trotz eines erneut mutigen Auftritts hat der 1. FC Köln gegen die Bayern eine deutliche Pleite einstecken müssen. 0:4 unterlagen die Geißböcke dem Rekordmeister. Dementsprechend war auch die Stimmung der Spieler.

Benno Schmitz: Vom Ergebnis her war es recht deutlich. Die Bayern haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Sie hatten viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite hatten wir auch einen Lattentreffer und eine knappe Abseitsentscheidung, wo das Tor gefallen ist. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Aber leider ist das Ergebnis am Ende doch sehr klar. Gegen die Bayern bekommt man leider nicht so viele Möglichkeiten, die müssen sitzen. Vielleicht waren wir in ein paar Situationen einfach nicht klar genug. Deswegen ist am Ende auch nicht mehr dabei raus gekommen. Das ist einfach unser Weg und wir haben gesagt, wir gehen den Weg egal gegen wen. Wir gehen voll drauf. Leider muss man auch mal solcher Ergebnisse schlucken. Wir spielen mutig, aber wenn die Bayern sehr gut spielen, und sie haben einfach diese Qualität, dann haben wir teilweise auch die Spieler aus den Augen verloren.

Jonas Hector: Auch Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir ja die eine oder andere Möglichkeit, wo wir hätten treffen können. Dann bekommst du Mitte der zweiten Halbzeit das 3:0, das 4:0 kurz danach. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Wenn wir den Anschluss da hinkriegen, ist es vielleicht ein wenig spannender. So ist es zum Ende hin dann ein bisschen vor sich hingeplätschert. Wir haben am Dienstag schon das nächste Spiel. Das heißt, wir regenerieren jetzt und bereiten uns auf das nächste Spiel vor.

Marvin Schwäbe: Ich denke, dass es die Bayern heute sehr gut gemacht haben. Wir haben versucht, alles zu zumachen. Die Bayern waren im letzten Drittel sehr effizient. Es gibt solche Tage, an denen man einfach sagen muss, die Bayern waren stärker. Wir versuchen unser bestes zu geben, das umzusetzen, was die Trainer uns sagen. Heute hat es vielleicht nicht so ganz funktioniert, wie wir das wollten. Zum Abseitstreffer von Mark Uth: Damit wären wir vielleicht noch einmal rangekommen. Insofern war es sehr ärgerlich, aber damit müssen wir jetzt umgehen. Am Dienstag geht es schon weiter, von daher versuchen wir es, schnell abzuhaken.

Timo Hübers: Die Bayern hatten heute auch richtig Bock. Wenn man etwas gegen die Bayern holen will, dann braucht man selber einen Sahnetag und die anderen einen eher schlechteren Tag. Heute war es beides nicht gegeben. Deswegen gehen wir hier mit einem 0:4 vom Platz, auch wenn nicht alles schlecht war. Solche Sahnetage hast du nur zwei, drei Mal in der Saison. Ich weiß jetzt nicht, warum wir ihn mal haben und mal nicht haben. Da muss schon ganz viel passen. Klar kann man sagen, wenn uns der Anschlusstreffer gelingt, kommen wir vielleicht noch einmal dran. Die Bayern haben es eiskalt ausgespielt. Die Tore, die Robert macht, da ist weit und breit kein Gegenspieler zu sehen. Das zeichnet ihn aus. Er weiß, in welche Räume er laufen muss. Er hat um ihn herum auch die Blindesten, die genau wissen, wie sie ihn in Szene setzen können. Ist nicht einfach gegen ihn. Bei der Ecke von Kainzi gehe ich hoch zum Kopfball und treffe leider die Latte. Wenn er drei Zentimeter tiefer fliegt, geht er an die Unterkante und vielleicht ins Tor. Vielleicht hebe ich es mir für einen wichtigeren Zeitpunkt auf. Heute war ja nicht alles schlecht. Wir müssen uns vor Dienstag nicht in die Hose machen.

Steffen Baumgart: Glückwunsch an Bayern zu dem verdienten Sieg. Sie haben das in allen Situationen sehr gut gemacht. Wir waren nicht in der Lage, unsere Situationen zu nutzen. Das ist ein Weg, den wir noch gehen müssen. Ich bin aber nicht unzufrieden mit den Jungs, sie sind immer dran geblieben. Aber man muss klar sagen, dass wir auf eine gute Bayern-Mannschaft getroffen sind und keinen Stich hatten. Wir freuen uns auf Dienstag und werden dann wieder Vollgas geben