„Ich habe schon ein ungutes Gefühl gehabt“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Nach der bitteren Niederlage im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV waren Spieler und Trainer bitter enttäuscht. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Kainz: Ich habe schon ein ungutes Gefühl gehabt und gemerkt, dass ich mit dem Standfuß weggerutscht bin. Es hat schon ein bisschen komisch ausgesehen, wie der Ball dann reingeflogen ist. Da habe ich schon gedacht, dass das komisch ausgehen könnte. Im Endeffekt ist das für die Mannschaft schon sehr bitter, dass wir uns für den Aufwand nicht belohnt haben. Wir haben nicht aufgesteckt und mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich gemacht. Dass man dann im Elfmeterschießen so ausscheidet ist natürlich sehr bitter. Der Schiedsrichter hat mir direkt gesagt, dass es gechecked worden ist. Im Endeffekt kann man dann nichts mehr machen. Es tut mir sehr leid für die Mannschaft. Wir müssen das Spiel abhaken. Natürlich ist das auch für mich persönlich eine schwierige Geschichte. Aber ich werde damit umgehen müssen. Ich habe schon einen Elfmeter verschossen und mich der Situation gestellt. Leider ist es mir heute in einer so wichtigen Situation nicht gelungen. Wir haben eine Vielzahl an Chancen liegen lassen.