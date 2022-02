„Das Quäntchen hat uns heute gefehlt“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Gegen Greuther Fürth ist der 1. FC Köln nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Dementsprechend fiel die Stimmung nach dem Spiel aus. Die Stimmen der Spieler.

Jonas Hector: Wenn man die 90 Minuten betrachtet, ist es okay. In der Anfangsphase hatten wir die eine oder andere gute Möglichkeit. In der zweiten Halbzeit machen wir das Tor, stellen dann ein wenig ein. Wir kriegen keinen Druck mehr auf den Ball und haben die Fürther dann noch einmal zurück ins Spiel gebracht. Hinten raus war es offen. Wir hatten ja trotz allem unsere Chancen. Das Quäntchen hat uns heute gefehlt. Wir haben in den letzten zehn Minuten zwei richtig gute Schüsse, die knapp am Tor vorbeigehen. Wenn davon einer reingeht, gewinnen wir das Spiel, so haben wir 1:1 gespielt. Wir haben heute über weite Strecken unser Spiel so angelegt, wie wir es auch vorgehabt haben. Genau das müssen wir mitnehmen und die Phasen abstellen, in denen wir zu passiv werden. Wir dürfen Hoffenheim nicht so spielen lassen. Jetzt haken wir das Spiel ab, arbeiten es auf und haben dann eine Woche Zeit für das Hoffenheim-Spiel.