“Wir können sehr stolz sein“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Der Traum von der Europa League ist geplatzt, der 1. FC Köln spielt in der kommenden Saison aber eine vor der Spielzeit nicht erahnte Conference League. Am 34. Spieltag der Bundesliga unterlag der FC dem VfB Stuttgart 1:2.

Mark Uth: Es war irgendwie schwer, heute reinzukommen. Wir haben es in der ersten Halbzeit gar nicht gut gemacht, hatten viele individuelle Fehler im Spiel, mit denen wir Stuttgart stark gemacht haben. Dann haben wir ihnen noch das 1:0 geschenkt, beinahe sogar das 2:0. Wenn wir den Marvin heute nicht hinten drin gehabt hätten. Der hat ein überragendes Spiel gemacht, hält den Elfmeter. Normalerweise zieht dich ein Elfmeter hoch, wir bekommen zehn Sekunden danach das 1:0 und es zieht uns offensichtlich runter. Dann bekommen wir in der 90. Minute das Gegentor. Das ist maximal unglücklich, für den VfB umso schöner. Ich hatte vor der Ecke noch gesagt, wenn jetzt das Tor fällt, reißen die die Hütte ab. Und dann klingelt es wirklich. Es war eine Wahnsinnsstimmung, auch von den Kölner Fans, die mitgereist sind. So ist Fußball. Gut, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren, davor aber eine starke Serie mit vier Siegen gehabt. Wir können sehr sehr stolz sein. Es war eine tolle Saison und wir wurden belohnt mit der Conference League.