1. FC Köln : Diese Optionen hat der freigestellte FC-Profi Marcel Risse

Köln Beim 1. FC Köln legt man großen Wert auf einen stilvollen Umgang mit einem verdienten Mann wie Marcel Risse. Nach seiner Verletzungsmisere sucht der Club nun nach Lösungen und lotet Möglichkeiten aus.

Marcel Risse steht bei den Geißböcken zwar noch bis 2022 unter Vertrag, kam in der vergangenen Saison aber nur noch in 128 Bundesliga-Minuten zum Einsatz. Eine von vielen Verletzungen geprägte Historie ließ ihn nicht mehr richtig in Tritt kommen. „Ich glaube, es wäre so viel mehr drin gewesen, wenn er ein bisschen von Verletzungen verschont geblieben wäre. In Sachen Schusstechnik gibt es selbst in der Bundesliga nicht viele, die ihm da was vormachen“, meint sein früherer Mitspieler Thomas Broich, der Risse für dessen „extrem positive, unkomplizierte und herzliche Art“ auch menschlich sehr schätzt.