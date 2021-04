Kaderplanung : Diese Spieler könnten vom Umbruch des 1. FC Köln betroffen sein

Köln Beim Kader des 1. FC Köln stehen die Vorzeichen auf Veränderung – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Bei einigen Spielern deutet sich ein Abschied an.

FC-Sportdirektor Horst Heldt ist aktuell sicher nicht zu beneiden. Der gebürtige Königswinterer ist in den vergangenen Wochen aufgrund seiner Kaderplanung und der Trainerdiskussion in die Kritik geraten. Zudem steht Heldt vor einer schweren Aufgabe. Er muss eine schlagkräftige Truppe für die kommende Spielzeit formen, deren Ligazugehörigkeit nicht geklärt ist. Auch die Position des Trainers ist noch vakant. Immerhin soll es schon bald lose Gespräche mit Peter Stöger geben.

Und auch in Sachen Kaderplanung ist Heldt nicht untätig. Mit Dejan Ljubicic steht der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit fest. Unter anderem hat der FC Eintracht Frankfurt ausgestochen, immerhin ein Team, das europäisch spielen wird. Es ist also wahrscheinlich, dass Ljubicic eine zentrale Rolle im Kölner Spiel in Aussicht gestellt worden ist. Ausgerechnet auf einer Position, auf der in dieser Spielzeit ein Überangebot herrscht. Der FC läutet ganz offensichtlich – unabhängig der Liga – einen Umbruch ein.