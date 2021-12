Vom „Missverstädnis“ zum Afrika-Cup : Dieser Flop des 1. FC Köln ist in der Premier League top

Köln Vor einem Jahr sollte Emmanuel Dennis beim 1. FC Köln die Wende einleiten. Doch der Winter-Transfer floppte. Nun spielt Dennis beim FC Watford und ist in der Premier League einer der Top-Angreifer.

Die Spritzigkeit, der gefährliche Torabschluss, dazu einsetzbar auf den Außenpositionen oder im Sturmzentrum – auf dem Papier brachte Emmanuel Dennis viel mit, was dem FC vor rund einem Jahr fehlte: ein gefährlicher Stürmer. Nicht umsonst galt der Nigerianer bei seiner Verpflichtung im Januar dieses Jahres als der große Hoffnungsträger beim 1. FC Köln. Rund 1,2 Millionen Euro soll sich der FC die Leihe vom FC Brügge haben kosten lassen. Eine Investition, die sich nicht rechnete. Dennis traf einzig im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg, machte sonst meist eine unglückliche Figur. „Ich spiele noch nicht so, wie ich es könnte“, sagte er damals selbstkritisch. „Manchmal läuft es im Fußball rund, manchmal nicht. Man muss positiv bleiben und dann wird sich die Situation verändern.“

Die Situation änderte sich im Sommer. Der Transfer wurde später als Missverständnis eingeordnet. Genauso wie die Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers Max Meyer. Auch aufgrund dieser Fehlinvestitionen geriet der damalige Sportdirektor Horst Heldt in die Kritik. Am Ende der Saison, einen Tag nach der erfolgreichen Relegation, musste der ehemalige FC-Profi den Verein verlassen. So wie Dennis. Der Offensivspieler schaffte es trotz der anhaltenden Sturmflaute nicht in den Kader für die Relegationsspiele gegen Kiel, er durfte den FC frühzeitig verlassen. „Mit den Trainern gab es keine Probleme. Nur der Fußballstil hat mir weniger gelegen", erklärte Dennis später. "Ich hatte so starke Schmerzen, dass ich mit Schmerzmitteln gespielt habe", sagte der 23-Jährige, der sich über den Kölner Klassenerhalt freute. „"Ich bin glücklich, dass sie die Klasse gehalten haben und fühle mich schuldig, weil ich dem Verein nicht richtig helfen konnte."