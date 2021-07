Weiterer Transfer : Dominick Drexler vor Abschied vom 1. FC Köln

Donaueschingen Dominick Drexler steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Der Bonner soll heute noch den Medizincheck bei den Königsblauen absolvieren.

In den vergangenen Tagen absolvierte Dominick Drexler in Donaueschingen Individualtraining. Eine kleine Laufeinheit, Kilometer abspulen auf der Rolle. Den Bonner, der noch im Testspiel gegen den MSV Duisburg die Kapitänsbinde trug, plagte eine Erkältung. So die offizielle Variante. Nun sickerte durch, dass sich Drexler bereits mit dem FC Schalke 04 einig sein soll. Möglicherweise wurde der 31-Jährige also auch einfach nur geschont. Wie der „Express“ berichtet, kann Drexler zunächst ablösefrei wechseln. Sollte Schalke aufsteigen, würde demnach eine Ablöse im niedrigen sechstelligen Bereich anfallen. Schon heute solle Drexler den Medizincheck auf Schalke absolvieren.