Fußball-Bundesliga vor der Pause : Drei wichtige Spiele bis Weihnachten für den 1. FC Köln

Die letzten Meter des in vielerlei Hinsicht so herausfordernden Corona-Jahres 2020 bieten dem 1. FC Köln kaum Zeit zum Verschnaufen. Der 1:0-Sieg im Kellerduell der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 läutete für die Geißböcke eine zeitlich sehr eng getaktete Phase mit vier Pflichtspielen innerhalb von zehn Tagen ein. In der Meisterschaft geht es für die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky) im Rheinenergiestadion gegen den neuen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen sowie am Samstag (15.30 Uhr) bei Champions League-Achtelfinalist RB Leipzig darum, den errungenen Nichtabstiegsplatz abzusichern.