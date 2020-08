1. FC Köln : Duell der FC-Torhüter

Ja, er war schon mal da: Ron-Robert Zieler in der Saison 2004/2005 als FC-Torwart vor seinem Wechsel zu Manchester United. Foto: bopp/Bopp Eduard

Köln Die Torhüter Timo Horn und Ron-Robert Zieler sollen sich beim 1. FC Köln gegenseitig zu Top-Leistungen antreiben.

Die Nachrichtenlage rund um das Geißbockheim blieb am Montag ruhig. Obwohl die Verantwortlichen des 1. FC Köln den ganzen Tag von einem Meeting ins nächste jagten, gab es keine offizielle Verkündung des ersten Neuzugangs für die Fußball-Bundesliga-Saison 2020/21. Klar ist aber und wird am Dienstag auch publiziert, dass der FC Ron-Robert Zieler für ein Jahr von Zweitligist Hannover 96 ausleihen wird und damit einen Nachfolger für Ersatztorwart Thomas Kessler gefunden hat. Wobei Zieler viel mehr als nur eine reine Nummer zwei sein wird. Schmückt der 31-Jährige sich doch mit dem Weltmeister-Titel 2014 und kommt mit der Erfahrung von 253 Bundesligaspielen. FC-Geschäftsführer Horst Heldt hat Timo Horn zwar erst kürzlich den „Nummer-eins“-Status zu Beginn der Saison zugesichert, auf Strecke dürfte aber ein harter Kampf zwischen Horn und Zieler um diese Position ausbrechen.

Heldt und Zieler hatten sich am Wochenende getroffen und sich geeinigt: „Es war ein gutes Gespräch, in dem wir über seine Rolle bei uns gesprochen haben. Ich denke, das ist eine für alle Seiten vernünftige Lösung, die jedem weiterhilft“, sagte der FC-Geschäftsführer. Aus Hannover verabschiedete derweil 96-Boss Martin Kind den bei ihm und Trainer Kenan Kocak in Ungnade gefallenen Torwart schon mal herzlich: „Ich wünsche ihm aus ganzem Herzen alles Gute.“

Info Test gegen Porz Unter Ausschluss der

Öffentlichkeit bestreitet der

1. FC Köln am Dienstag (19 Uhr) gegen die SpVg Porz sein erstes Testspiel der Saisonvorbereitung. Zu den wenigen zugelassenen Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion gehören die FC-Altinternationalen Wolfgang Weber und Bernd Cullmann. Beide begannen ihre Fußballerkarriere bei den Porzer „Rothosen“ und sind ihrem Jugendclub bis heute eng verbunden. „Wir sind dankbar, dass uns der FC eingeladen hat“, sagt Vorsitzender Peter Dicke. Gemäß des DFL-Hygienekonzepts musste Porz im Vorfeld zwei Corona-Testreihen durchlaufen. Organisiert und finanziert wurden die Tests durch den FC. Das letzte Mal standen sich beide Clubs im Mai 2019 gegenüber, der FC gewann souverän mit 8:1. Trainiert wird der Landesligist vom früheren FC-Junioren-Nationalspieler Jonas Wendt. (cto)

Ein nicht ganz uneigennütziger Wunsch von Kind, denn er hofft darauf, dass Zieler den Kampf mit Horn nicht nur aufnimmt, sondern im Verlauf der Saison auch für sich entscheidet: „Dann wären doch alle glücklich, das wäre eine fantastische Lösung.“ Der Ex-Nationalkeeper (6 Länderspiele) besitzt bei 96 nämlich noch einen gut dotierten Vierjahresvertrag (geschätzt 700 000 Euro pro Saison) mit Option zur Verlängerung für ein weiteres Jahr. Sollte Hannover in dieser Zeit aufsteigen, würde sich Zielers Gehalt sogar auf mehr als eine Million Euro erhöhen.

Zumindest für die kommende Saison übernimmt nun der FC durch die gebührenfreie Leihe die Bezahlung von Zieler, der zudem dem Vernehmen nach auf einen Teil seines Salärs aus Hannover verzichtet. Nach Aussage von Heldt soll es bei einem Jahr bleiben: „Die ganze Geschichte ist auf eine Saison begrenzt“, sagte er dem „Express“.

Für Ron-Robert Zieler ist die Rückkehr zum FC eine Rückkehr zu seinen Wurzeln

Für Zieler, der Ende Juli erstmals Vater geworden ist, ist der Wechsel zum FC auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. 1989 in Köln geboren, spielte er nach seinen ersten fußballerischen Schritten beim FC Viktoria von 1999 bis 2005 für die Geißböcke, bevor er in den Nachwuchs von Manchester United und 2010 zu 96 in die Bundesliga wechselte. Nach Stationen bei Leicester City in der Premier League (9 Einsätze) und beim VfB Stuttgart kehrte Zieler 2019 nach Hannover zurück und kam in der zurückliegenden, für ihn und die Niedersachsen unbefriedigend verlaufenen Zweitliga-Saison, auf 31 Einsätze (45 Gegentore).