Trainingslager in Algorfa Ein Hoffnungsträger für den FC Köln im Abstiegskampf

...das Duell um Platz 16 nach dem Mainzer 2:0 gegen Bochum: „Die Situation hat sich nicht groß verändert. Wir wissen, dass wir Punkte holen müssen, egal ob Mainz hinter oder vor uns steht. Wir sollten unsere Aufgaben erledigen. Dann brauchen wir nicht nach links und rechts zu schauen.“



...sein Gefühl, nicht spielen zu können: „Es tut weh, nur zusehen zu können. Gerade bei den Heimspielen. Da will ich auf dem Platz stehen und das Gefühl haben, helfen zu können. Ich habe versucht, es anzunehmen und die Reha vernünftig zu machen, um so fit wie möglich zurückzukommen. Das ist, was ich der Mannschaft geben kann.“



...seine Leistungen in der Hinrunde: „Es gab gute Spiele, und welche, die okay waren. Ich hatte viele Abschlüsse, aus denen ich mehr Tore machen muss und normalerweise auch mache. Es gab auch Spiele, in denen es als Mannschaft nicht so funktioniert hat und ich mitgeschwommen bin. Im Vergleich zum Vorjahr in Wolfsburg habe ich mehr gespielt. Dadurch ist das Selbstverständnis zurückgekommen. Über 90 Minuten zu gehen, war eine Freude. Meine Leistung in der Hinrunde war okay – mit Luft nach oben.“

...den Druck im Abstiegskampf: „Ich habe oben, aber auch schon unten mitgespielt. Es ist keine neue Situation für mich, ich weiß, damit umzugehen. Mit Freiburg haben wir damals den Blick eher nach unten gerichtet, auch wenn wir nicht so in der Bredouille waren wie aktuell der Effzeh.“



...die Leichtigkeit: „Jeder Spieler holt sich seine Leichtigkeit auf eine andere Art und Weise. Dass wir nicht so viel gewonnen haben, hat mich wenig in dem beeinflusst, wie ich auf den Platz gegangen bin. Jeder sollte sich darauf fokussieren, was er der Mannschaft geben kann und was von ihm verlangt wird. Wenn jemand weiß, was er machen soll, ist er gut darin.“



...die Unterstützung: „Wenn ich die Spiele von außen betrachte, ist es noch einmal etwas völlig anderes als auf dem Platz. In der Stadt und im Stadion herrscht eine große Verbundenheit zum FC. Die Fans stehen die ganze Saison hinter uns. Wir geben leider nicht immer so viel zurück. Es ist ein besonderer Club und definitiv etwas, das mich packt.“