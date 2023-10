Rheinisches Derby in der Fußball-Bundesliga Ein richtungweisendes Spiel für den 1. FC Köln

Ein Punkt aus sieben Spielen. Vier Niederlagen in Serie. Nur vier Tore geschossen. Tabellenschlusslicht. Nie ist der 1. FC Köln so schlecht in eine Bundesliga-Saison gestartet. Und doch ist es in der ansonsten gerne einmal himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübten Domstadt noch relativ ruhig, was den Herzensclub so vieler Menschen angeht. Kaum Unmutsbekundungen der Fans bei den Spielen, keine Trainer-raus-Rufe und auch keine Forderungen nach den Köpfen von Vereinsverantwortlichen. Man erinnert sich an ganz andere Szenen rund um das Rheinenergie-Stadion, wenn die Geißböcke ähnlich erfolglos waren. Doch Cheftrainer Steffen Baumgart hat sich seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 mit seiner Art und seinen Erfolgen einen gehörigen Vertrauensvorschuss erarbeitet.