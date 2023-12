Zusammenarbeit beendet Ein schmerzhafter Abschied am Geißbockheim

Vorstand und Geschäftsführung waren zuvor im Geißbockheim zusammengekommen. Baumgart hatte sich am Morgen direkt von Berlin aus in den Skiurlaub nach Saalbach-Hinterglemm gemacht, wo er wie jedes Jahr mit seiner Familie die Weihnachtstage und den Jahreswechsel verbringt. „Jeder kann sich vorstellen, dass mir die Entscheidung den FC zu verlassen, nicht leichtgefallen ist. Der Club ist in den letzten zweieinhalb Jahren Heimat für mich geworden. Ich bin stolz auf das, was wir hier alle gemeinsam erreicht haben“, verabschiedete sich Baumgart, bevor er sich erklärte: „Der FC steht über allem – und obwohl wir in den letzten Wochen und Monaten sehr viel investiert haben, fehlen die Ergebnisse. Wahrscheinlich braucht es dazu dann eben doch einen neuen Impuls“, drückte er seine Zweifel aus, dass er noch der richtige Mann auf dem Trainerposten des FC ist.