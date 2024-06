FC-Ikone Stephan Engels im Interview „Eine große Chance fürs Land“

Stephan Engels: Fähnchen habe ich noch nie rausgehängt. Aber, um kurz eine Geschichte zu erzählen: Ich bin ja auch in der Fischereibruderschaft (in Bergheim, Anm. d. Red.), der ältesten Bruderschaft in Deutschland, da wurden immer die Söhne aufgenommen von 15, 16 Familien, mittlerweile sind es aber nur noch acht oder neun, die hatten die Fischereirechte von Beuel bis zum Rheidter Werth und in der Sieg. Die hat neue Fahnen drucken lassen. Eine davon werde ich dann am noch zu bauenden Fahnenmast im Garten aufhängen.