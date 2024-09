1:2 gegen Magdeburg: Eine unfassbare Niederlage für den 1. FC Köln

Magdeburg musste sich mit Kontern begnügen, und einer hatte es in sich. Der durchgebrochene El Hankouri versuchte den Ball über Jonas Urbig zu lupfen, doch der FC-Torhüter zeigte sich aufmerksam (61.). Da war eine Stunde gespielt. Und Magdeburg öffnete sich langsam für die Offensive. Der Ausgleich fiel dennoch aus dem Nichts. Nach einem Freistoß konnte sich Falko Michel über so viel Freiheit am zweiten Pfosten nur wundern und traf per Kopf (66.). Köln schüttelte sich und antwortete mit einer Doppelchance von Downs und Lemperle (68.). Nun ging es hin und her, immer in die Vertikale. Die Kölner mussten sich vorkommen wie auf dem Schützenfest, alle durften mal schießen, aber keiner schoss den Vogel ab – weder Ljubicic noch Pacarada mit einem prächtigen Volleyschuss (70.) oder erneut Downs, der zumindest Huseinbasic abschoss, der in der Schussbahn stand (75.).