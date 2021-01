Nach Remis gegen Berlin : Einzelkritik zum FC-Spiel gegen Hertha

Köln Der 1. FC Köln hat mit einem 0:0 gegen Hertha BSC Berlin auf das 0:5 in Freiburg reagiert. Die Geißböcke kämpften verbissen, sind aber nun seit 485 Minuten ohne eigenes Tor.

Nach dem 0:5-Debakel gegen den SC Freiburg in der Vorwoche hat der 1. FC Köln eine Reaktion gezeigt und sich deutlich besser gegen Hertha BSC Berlin präsentiert. Allerdings fielen die Geißböcke zurück in ein altes Muster. Der FC agierte in der Defensive erneut sehr stabil, auch der taktischen und personellen Umstellung geschuldet. In der Offensive blieben die Kölner allerdings - wenn auch leicht verbessert - erneut blaß.