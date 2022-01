Afrika-Cup : Ellyes Skhiri steht dem FC weiter nicht zur Verfügung

Köln Der 1. FC Köln muss weiterhin auf Ellyes Skhiri verzichten. Der Mittelfeldspieler gewann mit Tunesien im Achtelfinale des Afrika-Cups gegen den Mitfavoriten Nigeria.

Beim 1. FC Köln wird man das Weiterkommen des Mittelfeldstars auch mit einem weinenden Auge verfolgt haben. Skhiri, der gegen Nigeria eine durchschnittliche Leistung bot, wird dem FC somit weiterhin fehlen. Ob die Geißböcke von dem spielfreien Wochenende profitieren ist unklar. Am Samstag treffen die Nordafrikaner in der Runde der letzten Acht auf Burkina Faso. Tunesien geht als klarer Favorit in das Spiel. Die Halbfinal-Begegnungen stehen dann in der Folgewoche an Mittwoch und Donnerstag aus.