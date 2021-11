Nach mehrwöchiger Verletzungspause : Ellyes Skhiri zurück im Mannschaftstraining des 1. FC Köln

Köln Nach seiner Knieverletzung ist Ellyes Skhiri ins Mannschaftstraining des 1. FC Köln zurückgekehrt – und könnte womöglich eine Option für die Partie gegen Mainz sein.

Mit Ellyes Skhiri, Mark Uth und Jens Castrop standen beim Mannschaftstraining des 1. FC Köln am Donnerstag gleich drei Rückkehrer wieder auf dem Platz am Geißbockheim. Skhiri absolvierte nach seiner Knieverletzung zum ersten Mal wieder Teile des Mannschaftstrainings und weckt die Hoffnung auf einen möglichen Einsatz beim Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) beim FSV Mainz 05. Der tunesische Nationalspieler hatte sich am 10. Oktober in der WM-Qualifikation gegen Mauretanien durch einen Schlag aufs Knie das Wadenbeinköpfchen gebrochen und war wochenlang ausgefallen.