Neuzugang für den 1. FC Köln : Emmanuel Dennis soll die Kölner Offensive beleben

Auch in der Champions League hat Emmanuel Dennis für den FC Brügge getroffen. Foto: picture alliance/dpa/BELGA/Bruno Fahy

Köln Der 1. FC Köln steht vor der Verpflichtung von Emmanuel Dennis vom FC Brügge. Der nigerianische Nationalstürmer soll die Flaute im Angriff des FC beheben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Tag nach der 0:3-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim stand für die Profis des 1. FC Köln nur lockeres Auslaufen auf dem Programm. Auf der Geschäftsstelle glühten dagegen die Drähte heiß. Sportchef Horst Heldt war mit der Vollendung jenes Transfers beschäftigt, der mitentscheidend dazu beitragen soll, den aktuellen Relegationsplatz-Inhaber ein weiteres Jahr in der Fußball-Bundesliga zu halten.

Zu Ende gegangen war die Suche nach der dringend benötigten Verstärkung für den lahmenden Angriff in Belgien. Emmanuel Dennis, der noch bis 2022 an den FC Brügge gebunden ist, lässt sich für ein halbes Jahr an die Geißböcke ausleihen. Am Montag weilte der sowohl als Mittelstürmer als auch auf der Außenbahn einsetzbare Offensiv-Allrounder bereits zum Medizincheck in der Domstadt. Eine offizielle Bestätigung stand bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe aber noch aus. Geht alles glatt, könnte der 23-jährige Nigerianer im eminent wichtigen Kellerduell am Sonntag (15.30 Uhr, Rheinenergiestadion) gegen Arminia Bielefeld sein Debüt geben.

Wirtschaftsstabilisierungsfonds FC beschäftigt sich mit Staatshilfen Im Kampf gegen die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie hat sich der 1. FC Köln mit Mitteln aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beschäftigt. Dieser stellt Unternehmen Hilfen zur Stärkung der Kapitalbasis und zur Überwindung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Einen entsprechenden Bericht des „Handelsblatt“ bestätigte der Fußball-Bundesligist am Montag. „Der 1. FC Köln beabsichtigt derzeit aber nicht, einen Antrag zu stellen“, teilte der Club mit. Näher äußerte sich der FC nicht. Aufgrund der Corona-Krise rechnen die Geißböcke mit einem Umsatzverlust von mindestens 40 Millionen Euro. cto

Auch Leipzig und Dortmund zeigten Interesse

Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre aus Kölner Sicht an eine Verpflichtung von Emmanuel Dennis nicht zu denken gewesen. Dennis galt beim belgischen Serienmeister als große Sturm-Hoffnung, die nach der vergangenen Saison (neun Tore und zwei Vorlagen in 33 Pflichtspielen) das Interesse mehrerer europäischer Topclubs auf sich gezogen hatte. Gespräche soll es unter anderem mit RB Leipzig und Borussia Dortmund gegeben haben. Doch die ganz großen Angebote fielen der Corona-Krise zum Opfer.

Das im Sommer 2017 vom ukrainischen Erstligisten Sorja Luhansk nach Brügge gewechselte Offensiv-Talent hatte in Belgien einen verheißungsvollen Start hingelegt. Am Ende seiner ersten Spielzeit standen in wettbewerbsübergreifend 38 Einsätzen zwölf Tore und fünf Vorlagen sowie der Gewinn der belgischen Meisterschaft zu Buche.

Zuletzt überwogen negative Schlagzeilen über Dennis

In der Folgesaison gelangen ihm in 32 Pflichtspielen zehn Scorerpunkte (sieben Tore, drei Vorlagen) und der Triumph im nationalen Supercup. Seinen bislang wohl größten Moment erlebte Dennis dann am 1. Oktober 2019, als er im Gruppenspiel der Champions League beim 2:2-Unentschieden bei Real Madrid im ruhmreichen Estadio Santiago Bernabéu einen Doppelpack schnürte.

Zuletzt zeichnete der dreimalige nigerianische A-Nationalspieler allerdings vorwiegend für negative Schlagzeilen verantwortlich. So war Dennis für die Champions-League-Partie im vergangenen November bei Borussia Dortmund aus dem Kader verbannt worden. Der Grund ist bizarr: Belgischen Medienberichten zufolge hatte der Angreifer vor der Abreise verärgert den Mannschaftsbus verlassen, weil er wegen strenger Hygienevorschriften nicht auf seinem angestammten Platz sitzen durfte.