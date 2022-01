Nach Treffer zum 3:1 : Erleichterung bei FC-Youngster Jan Thielmann

Köln Mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand gegen HErtha BSC belohnte sich Jan Thielmann für seinen unermüdlichen Einsatz. Eine Qualität, die beim FC für eine erfolgreiche Zukunft spricht.

Auf den Schultern der Profi-Fußballer lastet die Meinung der Öffentlichkeit. Läuft an einem Spieltag wenig zusammen, dann könnte diese Meinung schon zur Belastung werden. Bei manchen Spielern sind es schonmal Wochen und Monate. Sollte die Öffentlichkeit in diesen Fällen noch debattieren, könnte sie in anderen das Interesse bereits verloren haben. Über Jan Thielmann wird debattiert, zumindest geredet. Immer noch, aber spätestens wieder. Am vergangenen Wochenende erzielte der junge Kölner in der Nachspielzeit das 3:1 gegen Hertha BSC ­– der K.o. für die „alte Dame“.

Unüberhörbar war der Jubel des Stürmers, der Bände zu sprechen schien: Thielmann kniete auf dem Berliner Rasen und schrie. Thielmann stand auf und schrie weiter. Aus Thielmann schrie die Erleichterung. Fast genau ein Jahr lang hatte der 19-Jährige nicht mehr getroffen, zum bis dato letzten Mal am 21. Januar des vergangenen Jahres beim Sieg auf Schalke. Damals erzielte er den entscheidenden Treffer im Keller-Duell. Gegen die Hertha dürfte es vor allem ein Tor für sein Gemüt gewesen sein. „Das freut mich sehr für ihn, weil er auch ein paar Rückschläge mit Krankheit und Verletzung in der Hinrunde hatte“, sagt Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Debüt für die U21 des DFB

Mit zwei Einsätzen über 90 Minuten startete der Youngster vielversprechend in die Saison. Dann verpasste Thielmann die Spiele gegen Bochum und Leipzig. Gemessen an seinen Einsatzzeiten konnte er danach nicht mehr an seinen guten Saisonstart anknüpfen. Dennoch wurde der Außenspieler im September erstmals für die U21-Nationalmannschaft nominiert. Diese musste Thielmann krankheitsbedingt absagen, genauso wie danach im Oktober. Im dritten Anlauf gelang schließlich das Debüt für die U21. „Ich bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat“, sagte der Offensivmann damals beim DFB. Gegen die U21 von Polen und San Marino kam der physisch starke Thielmann zweimal über 45 Minuten zum Einsatz und erzielte auch einen Treffer. So viele Spielminuten bekam er im Verein nur noch selten. Doch der Stürmer fiel während seiner Kurzeinsätze immer wieder durch seinen Einsatz auf, interpretierte die Bank als Chance.

Mit einem starken Antritt, dem Tempo und seiner guten Technik hat er entscheidende Vorteile gegenüber seiner Konkurrenten. Das zeigte schließlich auch der Treffer in Berlin. In 24 Minuten setzte Thielmann 15 Sprints an. Ein entscheidender setzte die Berliner so sehr unter Druck, dass der Ball an den Offensivmann ging und dieser trotz langer Distanz zum Tor unbedrängt zum 3:1-Endstand einschieben konnte. „Jan zeigt einfach Charakter. Er gibt Vollgas und belohnt sich auch direkt mit einem Tor“, sagt Lizenzspieler-Leiter Kessler. Thielmann wird für seinen Fokus gelobt. Auch Trainer Steffen Baumgart lobt: „Jedes Spiel, was er sammelt, ist gut. Jedes Tor, was er sammelt, ist gut. Ich bin mit seiner Leistung absolut zufrieden.“ Im schnelllebigen Fußball hat der 19-Jährige damit ein Zeitkonto zugesprochen bekommen. Obwohl der U-Nationalspieler bereits 57 Bundesligaspiele vorzuweisen hat, erwartet man seinen Durchbruch am Geißbockheim noch nicht sofort.