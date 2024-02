Erster Sieg unter Schultz FC atmet nach 2:0-Sieg gegen Frankfurt im Abstiegskampf auf

Zwar verfolgen die Kölner das Pressing inzwischen nicht mehr so intensiv wie noch unter Schultz-Vorgänger Steffen Baumgart, doch verlegten sie sich auch auf ein frühes Anlaufen des Gegners. Mit geplanten Pausen. Das Ziel waren frühe Ballgewinne. Den Ball nahmen sie aber zunächst für sich selbst in Anspruch. Sie erkoren die rechte Seite als Autobahn zum Ziel. Der Ex-Frankfurter Faride Alidou tat sich als emsige Stressfaktor für seine Ex-Kollegen hervor, allerdings fehlten ihm mitunter die nötige Ruhe und Übersicht am Ball. Gefahr strahlte er dennoch aus, und so war es seine Spielverlagerung, die die erste zaghafte Annäherung an das Tor nach sich zog. Es war jedoch nicht mehr als ein Warnschuss des sehr guten Dejan Ljubicics, der Ball rauschte weit übers Tor (5.).