Europa Conference League : Köln verliert zuhause gegen Partizan Belgrad

Zu oft waren an diesem Europa-Pokal-Abend die Spieler von Partizan Belgrad schneller als die Kölner. Hier versucht Duda vergeblich, an den Ball zu kommen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der 1. FC Köln hat gegen Partizan Belgrad die erste Niederlage in der Conference-League-Gruppenphase einfahren müssen. Mit dem 0:1-Misserfolg stehen die Kölner vor den anstehenden Rückspielen nur noch auf Rang Drei der Gruppe D.

Über die großen Erkenntnisse, die FC-Trainer Steffen Baumgart im Vorfeld der Partie über Partizan Belgrad gesammelt hat, wollte der 50-Jährige einen Tag vor dem Aufeinandertreffen in der Conference League nicht sprechen. Nach dem letzten Gruppen-Hinspiel der Kölner bleibt vor allem die Erkenntnis, dass es für den 1. FC Köln am Donnerstagabend trotz vieler Chancen nicht gereicht hat, die Mannschaft von Trainer Gordan Petric im eigenen Stadion zu bezwingen. Die sogenannte „Dampfwalze“ gewann die Partie vor 47.000 Zuschauern durch den frühen Treffer von Svetozar Markovic (9.). Vor den anstehenden Rückspielen belegt der FC nun einen Punkt hinter Nizza und Belgrad den dritten Rang der Gruppe D.

Wie schon vor dem Spiel gegen Slovacko kündigte Baumgart gegen die Serben Personalwechsel an. Im Vergleich zur Elf, die sich am vergangenen Wochenende in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund durchsetzte, nahm der 50-Jährige gleich sieben Änderungen vor. Mit Nikola Soldo, Kristian Pedersen, Eric Martel, Denis Huseinbasic und Sargis Adamyan waren fünf Sommer-Neuzugänge unter ihnen. Außerdem begannen Kingsley Schindler auf der rechten Abwehrseite und Florian Dietz im Sturm. Offensivspieler Florian Kainz führte die Mannschaft anstelle von Jonas Hector als Kapitän auf das Feld. Neben den länger verletzten Jeff Chabot, Mathias Olesen, Tim Lemperle und Sebastian Andersson fiel auch Offensivspieler Jan Thielmann wegen eines Virus-Infekts weiterhin aus. Mark Uth, dem seine erste Einsatzzeit nach seiner zweimonatigen Verletzung bereits im Vorfeld versprochen wurde, nahm erstmal auf der Bank Platz.

Unsere Partner









zurück

weiter

FC unterliegt trotz Dominanz

In der Anfangsphase versuchten sich die Kölner über viel Ballbesitz dem gegnerischen Tor anzunähern. Eine Flanke von Kainz suchte den Kopf von Dietz vergeblich. Auf der anderen Seite bekam Belgrad nach einem Foul von Martel einen Freistoß aus dem Halbfeld zugesprochen. Der Schuss von Bibras Natcho traf Offensivspieler Svetozar Markovic, der aus dem Nichts per Kopf zur 1:0-Führung für die Gäste verwandelte (9.). Die Kölner zeigten sich vom Überrollen der „Dampfwalze“ zunächst unbeeindruckt. Eine Ecke von Kainz fiel gefährlich in den Belgrader Strafraum. Kein FC-Spieler kam aber rechtzeitig an das Spielgerät. Immer wieder tauchten die Kölner mit viel Tempo vor dem gegnerischen Strafraum auf. Sowohl Kainz als auch Adamyan ließen jedoch den letzten Zug zum Tor missen. Nach 23 Minuten gehörte dem präsenten Adamyan dann die erste Großchance, als er eine präzise Flanke von Schindler per Kopf an die Latte setzte.

Außer über gelegentliche Konter kam das Belgrader Team von Trainer Gordan Petric in dieser Phase nicht an den Ball. Immer wieder war es der FC, der nach einer halben Stunde mit dem freistehenden Dietz den Ausgleich hätte erzielen können. Partizan-Keeper Aleksandar Popovic fing das Leder jedoch aus nächster Nähe ohne Probleme. Linksaußen Florian Kainz spielte erneute eine starke Partie und gab etliche Flanken in den Strafraum der Serben. Kurz vor der Pause kam Belgrad dann aber doch noch einmal gefährlich in den Sechzehner der Kölner. Eine Großchance von Slobodan Urosevic landete abgefälscht von Soldo am Pfosten von FC-Keeper Marvin Schwäbe. Mit dem knappen Rückstand ging es für den FC in die Kabine.

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd

Foto: Rolf Vennenbernd zurück

weiter