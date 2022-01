FC-Stammtischwissen : Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Bochum

Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen den VfL Bochum aussehen Nach dem Rückschlag gegen den HSV im DFB-Pokal will der 1. FC Köln zurück in die Erfolgsspur. Der Weg dorthin führt an diesem Samstag (18.30 Uhr) über den VfL Bochum, der als Aufsteiger in die fußballerische Oberschicht eine bislang überzeugende Saison spielt. Der GA tippt auf folgende Aufstellung.