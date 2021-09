Zäune kommen weg : Fans des 1. FC Köln dürfen wieder beim Training zuschauen

Köln Der 1. FC Köln wird in der kommenden Woche in Abstimmung mit der Stadt Köln die Sichtschutzzäune am Trainingsgelände abbauen. Erstmals seit Beginn der Pandemie sind damit wieder Fans am Trainingsplatz zugelassen.

Erstmals seit nahezu anderthalb Jahren dürfen die Fans des 1. FC Köln wieder beim Training der Geißböcke zuschauen. Nach Absprache mit der Stadt darf der FC ab der kommenden Woche die Sichtschutzzäune rund um den Trainingsplatz eins abbauen. In den vergangenen Wochen hatten Fans bereits die Chance, das öffentliche Training im Franz-Kremer-Stadion zu besuchen. Allerdings nach Online-Buchung und nur einmal wöchentlich. Nun dürfen die Fans auch wieder dem Training am Trainingsgelände beiwohnen.

Die Schutzzäune waren installiert worden, um Menschentrauben vor dem Trainingsgelände zu vermeiden. „Der tägliche Kontakt zu unseren Fans ist das, was das Geißbockheim und den gesamten RheinEnergieSportpark auszeichnet. Es ist schön, dass das wieder möglich ist“, sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle und appelliert gleichzeitig: „Trotzdem müssen wir weiterhin verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Großes Kompliment an unsere Fans, die wir in den letzten Wochen bei den öffentlichen Trainingseinheiten und bei den ersten Spielen mit Zuschauern im RheinEnergieSTADION so erlebt haben. Einerseits gilt es, Abstand zu halten. Andererseits setzen wir auf das Impfen als Schlüssel zurück in eine neue Normalität mit Corona.“ Daher bietet der Verein gemeinsam mit der Stadt Köln auch eine weitere Impfaktion vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig (18.9., 18.30 Uhr) an.

