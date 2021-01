Neuer Verein : FC-Eigengewächs verlässt die Geißböcke

Köln Es hat sich angedeutet, nun ist es perfekt. Christian Clemens verlässt den 1. FC Köln und wechselt sofort zu Darmstadt 98.

Christian Clemens verlässt den 1. FC Köln. Das Kölner Eigengewächs wechselt sofort zu Darmstadt 98 in die zweite Bundesliga. Clemens gehörte zu den drei Spielern, denen die FC-Verantwortlichen am vergangenen Freitag einen Wechsel ans Herz gelegt hatten. Neben Clemens sind auch Frederik Sörensen und Robert Voloder betroffen. Der 29-Jährige spielte seit 2001 in der Junged der Geißböcke. Der Vertrag des Mittelfeldspielers wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen.