Leistungsträger fällt aus : FC fährt ohne Torjäger Modeste nach Berlin

Köln Der 1. FC Köln muss am Abend im Auswärtsspiel bei Union Berlin ohne seine „Lebensversicherung“ auskommen. Anthony Modeste fällt krankheitsbedingt aus.

Mit einer schnellen Handbewegung wischte Anthony Modeste Trainer Steffen Baumgart die Schiebermütze vom Kopf, setzte sie sich selbst auf und lud den Coach zu einem kleinen Tänzchen ein, das dieser aber relativ humorlos ablehnte. Modeste feierte im vergangenen November seinen zweiten Treffer gegen Union Berlin. Für Baumgart war das 2:2 noch nicht genug. Er wollte den Sieg, schließlich hat der FC in der Bundesliga noch nie gegen die Eisernen gewonnen. Modeste freute sich dagegen über seinen Doppelpack. Der Angreifer rettete Köln damit das Remis. Das erkannte später auch der Coach wohlwollend an.

Am Abend wird es kein weiteres Modeste-Tänzchen geben, selbst wenn der FC in Berlin gewinnen sollte. Der Stürmer meldete sich bereits am Donnerstagabend krank und fehlte am Freitag bei der Vorbereitung auf das Abendspiel. Modeste habe am Donnerstag Fieber bekommen, bestätigte Baumgart. Bereits gegen Leipzig hatte Modeste wegen einer Corona-Infektion gefehlt. Nun muss der Trainer erneut umdisponieren. Voraussichtlich wird Sebastian Andersson für Modeste auflaufen. Der Ex-Berliner zeigte sich vor der Länderspielpause in guter Verfassung.