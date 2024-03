Highlight-Spiel im Rheinenergie-Stadion FC-Frauen erobern die große Bühne

Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings erwärmen die Wiesen in Köln-Müngersdorf, während die Menschenmassen zum Rheinenergie-Stadion pilgern. Ein gewohntes Bild an einem Wochenende im März, wenn die Männer des 1. FC Köln ihre Heimspiele austragen. Doch an diesem Sonntag ist etwas anders. Statt der üblichen grölenden Fußballfans prägen vor allem Familien mit Kindern, Jugendmannschaften von Amateursportvereinen und bunt gemischte Freundesgruppen das Bild. Dahinter verbirgt sich ein sportliches Ereignis: Die Frauen-Bundesligamannschaft des FC tritt gegen Werder Bremen an. Für das sogenannte Highlight-Spiel ziehen die Kölnerinnen von ihrer eigentlichen Heimspielstätte, dem Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim, in das deutlich größere Rheinenergie-Stadion um.