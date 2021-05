Rückkehr in die Bundesliga : FC-Frauen gewinnen die Zweitliga-Meisterschaft

Rückkehr in die Bundesliga

Köln Nachdem den FC-Frauen der Aufstieg in die 1. Liga nicht mehr zu nehmen war, feierte das Team von Trainer Sascha Glass nun auch die Zweitliga-Meisterschaft.

Als Zweitliga-Meister kehren die Frauen des 1. FC Köln in die Frauen-Bundesliga zurück. Nachdem die Mannschaft von FC-Coach Sascha Glass bereits am Wochenende den Aufstieg sicherte, gewann der FC am Donnerstag souverän gegen die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt 3:0 und sicherte sich auch die Meisterschaft. Alicia-Sophie Gudorf (17.), Sharon Beck (42.) und Rachel Rinast (57.) erzielten die Treffer.