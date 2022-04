3:1-Erfolg über Gladbach : FC gewinnt auch das zweite Rheinderby

Mönchengladbach Der 1. FC Köln darf weiterhin von der Europa League träumen. Am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga setzte sich der FC bei Borussia Mönchengladbach 3:1 durch und gewann damit am Samstagabend auch das zweite Rheinderby der Saison.

Gut möglich, dass FC-Trainer Steffen Baumgart den Europa-League-Ausruf unter der Woche als kleine Motivationshilfe für seine Spieler auf der Zielgeraden der Fußball-Bundesliga gedacht hat - wenn das nach der bisherigen Saison überhaupt nötig war. Seine Mannschaft hat den Worten des Trainers jedenfalls Taten folgen lassen und nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel auch das Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend gewonnen. Nach Toren von Anthony Modeste (2.), Florian Kainz (20.), Dejan Ljubicic (34.) sowie Breel Embolo (85.) gewann der FC am 30. Spieltag gegen die Fohlen mit 3:1 und belegt zumindest für eine Nacht den sechsten Tabellenplatz, der Traum von Europa lebt für den FC vier Spieltage vor Saisonende weiter.

Wie erwartet rotierte der Kölner Coach Timo Hübers für Jeff Chabot und Salih Özcan für Jannes Horn zurück in die Startelf, wie angekündigt lief Dejan Ljubicic für Ondrej Duda auf. Etwas überraschend setzte Baumgart erneut auf Kingsley Ehizibue, der den Vorzug vor Benno Schmitz erhielt. Gladbach startete zunächst druckvoll, attackierte die Kölner aggressiv, bemüht, das Spiel früh an sich zu reißen. Doch der FC erwischte einen perfekten Start. Nach starkem Ball von Mark Uth passte Kainz ins Zentrum und Modeste vollendete mit seinem 16. Saisontor. Die Fohlen erholten sich von dem frühen Gegentor schnell und bauten erneut Druck auf, ohne allerdings für Gefahr zu sorgen. Köln konterte. Und das gefährlich. Kainz verfehlte aus 16 Metern, Skhiris Pass auf Modeste in einer zwei-auf-eins-Situation kam nicht an. Auf der anderen Seite parierte Marvin Schwäbe einen Schuss von Embolo. Kainz machte es für Köln besser. Nach einem starken Pass von Ljubicic auf Uth, legte dieser dem Österreicher das 2:0 auf.

Gladbach steckte weiterhin nicht auf. Zunächst vergab Matthias Ginther aus elf Metern per Kopf, anschließend legte Jonas Hofmann den Ball gefühlvoll an Schwäbe, aber auch am Kölner Gehäuse vorbei. Wieder gaben die Geißböcke die schnelle Antwort nach einem Pass von Ellyes Skhiri stand Ljubicic frei vor Yann Sommer und vollendete kaltschnäuzig. Der Treffer wurde von Schiedsrichter Deniz Aytekin zunächst überprüft, dann aber gegeben.

Köln kontrolliert, Gladbach ideenlos

Nach dem Wechsel übernahm Gladbach wieder die Spielkontrolle und kam zu weiteren Offensivaktionen. Unter anderem rettete Hübers gegen Kouadio Koné, dann vergab erneut Hofmann nur knapp. Die Gäste setzten dagegen weiterhin auf ihr schnelles Umschaltspiel nach Balleroberung. Jonas Hector köpfte nach einer Ecke knapp über das Tor, Modeste versuchte es mit einem Scherenschlag, scheiterte aber an Sommer.