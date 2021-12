„Deswegen ist Jonas für uns so wichtig“ : FC-Kapitän Hector zurück auf dem Platz

Köln Nach überstandener Muskelverletzung trainierte Jonas Hector am Montag wieder mit der Mannschaft. FC-Trainer Steffen Baumgart lobte seinen Kapitän.

Aufatmen beim 1. FC Köln: Jonas Hector stand am Montag wieder auf dem Trainingsplatz am Geißbockheim. Der Kölner Kapitän musste gegen Borussia Mönchengladbach noch verletzt vom Platz und stand gegen die Arminia aus Bielefeld am Samstag Trainer Steffen Baumgart nicht zur Verfügung. Dass es zwischen dem fehlenden Leistungsträger und manchem negativen Ergebnis einen Zusammenhang geben könnte, wollte der Kölner Coach nicht gelten lassen: „Zunächst einmal hat der FC auch schon mit Jonas Hector verloren. Wir haben mit Jonas auch noch kein Auswärtsspiel gewonnen“, sagte Baumgart. „In Köln ist es ja so: Wir haben lange nicht gewonnen, dann gewinnen wir, dann sind es die Auswärtsspiele. Dann gewinnen wir ein Auswärtsspiel, dann ist es nicht zu Null. Wir finden ja immer etwas, was nicht läuft oder was die nächste negative Statistik ist.“