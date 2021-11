Knieverletzung : FC-Keeper Horn nach Rückkehr nicht zwingend gesetzt

Köln Der verletzte FC-Stammkeeper Timo Horn ist nach seiner Rückkehr nicht automatisch als Nummer eins im Kölner Tor gesetzt. Das erklärte FC-Trainer Steffen Baumgart in einem Interview.

Ausgerechnet das 200. Bundesligaspiel für den 1. FC Köln wird Timo Horn schmerzhaft in Erinnerung bleiben. Der FC-Keeper verletzte sich im Duell gegen den FSV Mainz am vergangenen Sonntag am Knie und fällt mindestens bis zur Winterpause aus. Seit 2012 ist der gebürtige Kölner Stammtorhüter, gewann bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 die Silbermedaille und wurde sogar mit der DFB-Elf in Verbindung gebracht. In den vergangenen Jahren geriet Horn auch ab und an in die Kritik. Ob die Kölner Nummer eins nach seiner Genesung wieder in die Startelf zurückrückt, ließ der Kölner Cheftrainer offen. „Diese Frage lässt sich jetzt nicht seriös beantworten“, sagte Trainer Steffen Baumgart im Interview der dpa.