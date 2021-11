Zwangspause für Kölner Nummer eins : FC-Keeper Timo Horn fällt lange aus

Köln Der 1. FC Köln muss vorerst auf seine Nummer eins Timo Horn verzichten. Der Kölner Keeper zog sich im Spiel gegen den FSV Mainz eine Knieverletzung zu.

Der Zusammenprall sah schon nicht gut aus. Karim Onisiwo sprintete am Sonntag in der Nachspielzeit des Duells des FSV gegen den 1. FC Köln nach dem Ball und lief FC-Keeper Timo Horn in die Schussbewegung. Der Mainzer Angreifer traf Horn unglücklich am Knie. Horn blieb zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, konnte aber schließlich doch weiterspielen. Jetzt folgte die Hiobsbotschaft: Wie ein MRT ergeben hat, zog sich der Kölner Torhüter bei dem Zusammenprall - ausgerechnet in seinem 200. Bundesligaspiel - doch eine Knieverletzung zu und fällt bis zur Winterpause aus.