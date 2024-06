Keine neuen Verträge Alidou und Schmitz verlassen den 1. FC Köln

Ein größerer Schock für viele Fans dürfte hingegen das Aus von FC-Profi Benno Schmitz sein. Der 29-Jährige war seit 2018 für die Geißböcke auf dem Spielfeld und damit der dienstälteste Stammspieler der Kölner. Allerdings läuft der Vertrag des Rechtsverteidigers am 20. Juni aus. Nach Geissblog-Informationen habe sich Schmitz nicht mit dem Verein auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Der FC Köln soll dem gebürtigen Münchner mehrere Angebote unterbreitet haben und sei an einer weiteren Zusammenarbeit durchaus interessiert gewesen. Diese habe Schmitz jedoch ausnahmslos abgelehnt, wohl auch wegen einer fraglichen sportlichen Wettbewerbsfähigkeit des FC in der nächsten Saison.