1:2-Niederlage des 1. FC Köln : FC-Sportdirektor Heldt spricht Gisdol das Vertrauen aus

Nach der 1:2-Niederlage hat FC-Sportdirektor Horst Heldt dem Kölner Trainer Markus Gisdol sein Vertrauen ausgesprochen. Er nahm aber die gesamte Mannschaft in die Pflicht.

Markus Gisdol wird vorerst weiter Coach des 1. FC Köln bleiben. „Natürlich sitzt der Trainer gegen Dortmund auf der Bank“, sagte FC-Sportdirektor Horst Heldt am Sonntag. „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn wir alles in die Waagschale werfen, weniger Fehler produzieren, dann sind wir in der Lage in der Liga zu bleiben.“ Der FC hatte am Samstag eine bittere 1:2-Niederlage gegen Unioin Berlin kassiert.