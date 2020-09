Wechsel fast perfekt : FC Köln stellt Jhon Cordoba für Transfergespräche frei

Köln Der Abgang Jhon Cordobas vom 1. FC Köln steht unmittelbar bevor. Für Gespräche mit einem Bundesligaverein wurde der FC-Spieler freigestellt.

Der Abgang Jhon Cordobas vom 1. FC Köln steht unmittelbar bevor. Der Torjäger des Fußball-Bundesligisten wurde am Dienstag vom Training freigestellt, um „finale Gespräche zu führen“, wie die Geißböcke am Morgen mitteilten. Damit ist der Wechsel des Kolumbianers zu Ligakonkurrent Hertha BSC Berlin so gut wie perfekt.