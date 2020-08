1. FC Köln : FC Köln fährt unvollständig im Trainingslager

Köln Der 1. FC Köln ist am Donnerstag ins Trainingslager aufgebrochen. Dieses wird allerdings ohne die beiden Stürmer Simon Terodde und Anthony Modeste sowie zunächst ohne Außenbahnspieler Florian Kainz stattfinden.

