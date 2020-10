Verletzung bei Viktoria Köln : FC-Leihgabe Marcel Risse bleibt vom Pech verfolgt

Köln Der schwierige Start von Marcel Risse beim Drittligisten Viktoria Köln hat sich nun mit einer Muskelverletzung fortgesetzt. Beim 1. FC Köln sind dagegen Jorge Meré und Dominick Drexler ins Training zurückgekehrt.

Marcel Risse bleibt auch auf der rechten Rheinseite vom Pech verfolgt. Bei der Leihgabe des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Damit droht der Rechtsaußen mehrere Wochen auszufallen. Passiert ist das Missgeschick am Sonntag beim 2:0-Heimsieg des Drittligisten FC Viktoria Köln über den FC Ingolstadt. Risse, erst 20 Minuten vor dem Ende in die Partie gekommen, erlitt die Blessur kurz nach seiner Einwechslung bei einem Diagonalball und bewegte sich fortan gehemmt über den Rasen. Eine MRT-Untersuchung soll nun für Klarheit sorgen.

Viktoria-Coach Pavel Dotchev zeigte sich bedrückt ob des sich abzeichnenden neuerlichen Ausfall Risses: „Das wäre ein Rückschlag für Marcel und wirklich schade, zumal er zuletzt sehr gute Trainingsleistungen gezeigt hat.“ Insgesamt ist der 176-fache Bundesliga-Spieler in Höhenberg aber noch nicht richtig in Tritt gekommen. In den ersten vier Saisonspielen gehörte Risse nur einmal der Startelf an. Nach 127 Einsatz-Minuten in der 3. Liga wartet der gebürtige Kölner noch auf eine Torbeteiligung oder gar einen ersten Treffer.