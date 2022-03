Entscheidung gefallen : FC-Profi Salih Özcan spielt künftig für die Türkei

Köln In den vergangenen Wochen war viel spekuliert worden. Nun steht die Entscheidung fest: Salih Özcan will künftig für die türkische Nationalmannschaft spielen.

Dass Salih Özcan schon jetzt ein Mann für die Nationalmannschaft ist, hat sich in den vergangenen Wochen angekündigt. Seit Monaten zeigt der gebürtige Kölner beim 1. FC Köln überragende Leistungen. Mit seinen 24 Jahren gehört Özcan aktuell zu den besten Mittelfeldspielern der Bundesliga. „So viele gute Sechser haben wir nicht“, hatte erst kürzlich FC-Coach Steffen Baumgart mit Blick auf die Nationalmannschaft gesagt. Auch Bundestrainer Hansi Flick sprach davon, Özcan im Blick zu haben. Doch der DFB ist nicht alleine, auch der türkische Verband hatte ein Auge auf den Sechser geworfen. Der Mittelfeldspieler hatte sich noch in der vergangenen Woche Bedenkzeit erwünscht, wollte zuerst mit dem FC die erfolgreiche Saison zu Ende bringen und sich dann entscheiden.

Nun ist die Entscheidung gefallen: Salih Özcan will künftig für die Türkei spielen. Das gab der Mittelfeldspieler am Tag nach dem bitteren WM-Aus der türkischen Nationalmannschaft (1:2 gegen Portugal) auf seinem Instagram-Kanal bekannt. „In den vergangenen Wochen habe ich mich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, mir viele Gedanken gemacht, viele Gespräche mit meiner Familie geführt und am Ende eine Entscheidung aus Überzeugung getroffen: Ich möchte für die Türkei spielen“, schreibt Özcan. Der türkische Nationaltrainer, Stefan Kuntz, berief Özcan bereits für das Freundschaftsspiel gegen Italien am kommenden Dienstag. Beide verbindet ein Vertrauensverhältnis. Unter Kuntz ist Özcan im vergangenen Sommer U21-Europameister geworden.

Beeindruckende Werte

Die Bedeutung des Mittelfeldspieler wäre rein statistisch auch im deutschen Kader eine große gewesen. Tatsächlich kommen im Kader von Bundestrainer Flick mit Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Julian Weigl und Florian Neuhaus aktuell nur vier erfahrene Nationalspieler für das defensive Mittelfeld in Frage. Mit Sechser Anton Stach von Mainz 05 wird nun ein fünfter überraschend die Chance bekommen, sich im Umfeld des DFB zu beweisen. Dabei hätte eine Nominierung Özcans im Vergleich zu anderen deutschen Bundesligaspielern gute Argumente: Mit 54 Prozent gewonnenen Zweikämpfen gehört er bei mehr als 500 geführten Zweikämpfen zu den stärksten deutschen Sechsern der Liga. Nur Kimmich und Emre Can gewannen mehr Zweikämpfe, führten im Schnitt aber rund 150 Zweikämpfe weniger als der Kölner. Özcan gehört außerdem zu den passstärksten deutschen Sechsern: gemeinsam mit Dortmunds Can kommen 88 Prozent seiner Pässe an. Dabei spielte Özcan mit 1066 Pässen bislang jedoch deutlich mehr Pässe als Can (948).