Verletzungspech : FC-Profi Sebastiaan Bornauw erleidet Knochenbruch

Köln FC-Profi Sebastiaan Bornauw hat sich im Testspiel gegen den MSV Duisburg einen Mittelhandknochen gebrochen. Der Abwehrspieler kann aber schon bald weiter trainieren.

Es wurde gekühlt, untersucht und wieder gekühlt - Sebastiaan Bornauw musste sich trotz schneller Maßnahmen im Testspiel gegen den MSV Duisburg am vergangenen Samstag frühzeitig auswechseln lassen und fehlte am Sonntag auch bei der intensiven Trainingseinheit des 1. FC Köln. Bornauw hatte einen Schlag auf die Hand bekommen. Wie eine MRT-Untersuchung nun bestätigte, zog sich der belgische Naitonalspieler einen Mittelhandbruch zu. Der Knochen wird am Dienstag geschient. Bornauw soll in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen können.