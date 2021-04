Nach 0:1-Niederlage : FC-Sportdirektor Heldt spricht Trainer Gisdol das Vertrauen aus

Köln FC-Trainer Markus Gisdol wird auch am kommenden Spieltag gegen den FSV Mainz auf der Kölner Bank sitzen. Das gab FC-Sportdirektor Horst Heldt am Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg bekannt.

Die Bilanz des 1. FC Köln aus den vergangenen sieben Spielen ist überschaubar. Ganze zwei Zähler sammelte der abstiegsbedrohte FC in dieser Zeit ein. Am Samstag unterlag Köln trotz guter erster Halbzeit dem VfL Wolfsburg 0:1. „Die Mannschaft hat trotz der Niederlage eine Leistung an den Tag gelegt, wo auch vieles Gutes dabei gewesen ist“, sagte Horst Heldt am Sonntag. Dennoch keimte nach der Begegnung erneut die Trainerfrage um Markus Gisdol auf.