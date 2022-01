„Weniger Tore, dafür öfter gewinnen“ : FC-Stürmer Mark Uth willl Bayern-Serie ausbauen

Köln Mit fünf Toren ist Mark Uth der beste Bayern-Torjäger im Kölner Kader. Am Samstag will sich der Angreifer erneut als Bayern-Schreck erweisen.

Auch am Mittwoch nach dem Spiel gegen Hertha BSC war der tiefe Rasen des Olympiastadions noch ein Thema. „Ich glaube, wir laborieren noch alle ein bisschen daran herum“, sagte Mark Uth am Rande der Trainingseinheit am Geißbockheim. Doch der Einsatz auf dem schwierigen Geläuf hat sich für den FC, aber auch für den Offensivmann gelohnt. Mit einer feinen Flanke setzte Uth Anthony Modeste in Szene, der zur Kölner Führung einnickte und den Grundstein für den Triumph legte. „Der Sieg hilft uns für die kommenden Wochen natürlich weiter“, so Uth. Mit 28 Zählern belegen die Kölner den sechsten Tabellenplatz. Doch das Tableau ist trügerisch. Jedenfalls merken die FC-Verantwortlichen immer wieder an, dass das Saisonziel weiterhin Klassenerhalt heißt.