Nach Prellung : FC-Torjäger Anthony Modeste zurück im Training

Köln Anthony Modeste hat am Donnerstag wieder am Training des 1. FC Köln teilgenommen. Der Torjäger hatte sich im Duell gegen Mainz verletzt.

Das Gesicht schmerzverzerrt, humpelnd, mit Hilfe des Mannschaftsarztes verließ Anthony Modeste am Sonntagabend den Platz in Mainz. Der Kölner Angreifer hatte im Duell gegen den FSV einen schmerzhaften Tritt von Stefan Bell abbekommen und musste frühzeitig ausgewechselt werden. Nachdem Modeste am Mittwoch bereits ein individuelles Training absolviert hatte, stand er am Donnerstag wieder gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Platz und nährte die Hoffnungen, für das Derby am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach fit zu sein.