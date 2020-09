1. FC Köln : FC-Torjäger Jhon Cordoba vor Wechsel zur Hertha

Auf der Tribüne statt dem Rasen: Jhon Cordoba verzichtete auf einen Einsatz in der Pokalpartie gegen Altglienicke. Foto: bopp/Bopp Eduard

Köln. Der Wechsel des Torjägers nach Berlin spült dem 1. FC Köln dringend benötigte Millionen für notwendige Transfers in die Kasse. Angreifer Sebastian Andersson und Ondrej Duda sind auf dem Weg nach Köln.

Das Spiel hatte noch gar nicht angefangen, da stand die Meldung des Tages schon fest. Zum Glück für den 1. FC Köln, denn nur eine Blamage in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Regionalligist VSG Altglienicke hätte den unmittelbar bevorstehenden Wechsel von Torjäger Jhon Cordoba zu Hertha BSC wohl noch toppen können. Der Kolumbianer hatte unmittelbar vor Spielbeginn Trainer Markus Gisdol und Sportchef Horst Heldt darum gebeten, ihn nicht aufzustellen, weil er „mit einem anderen Club verhandle“. Der 27-Jährige wollte seinen bevorstehenden Millionen-Deal nicht unnötig gefährden, indem er seine Knochen für den FC hinhält.

So hatte der FC am Ende dieses sonnigen September-Nachmittags in mehrfacher Hinsicht Gewissheit. Durch den ungefährdeten 6:0 (3:0)-Sieg gegen den Berliner Verbandspokalsieger vor 300 Zuschauern im Rhein-

energiestadion steht der Fußball-Bundesligist in der zweiten Runde. Und Cordobas Weggang nach Berlin bietet dem FC die Möglichkeiten, die eigenen, bereits für Vertragsunterschriften vorbereiteten Aktivitäten auf dem Transfermarkt zum Abschluss und damit an die Öffentlichkeit zu bringen.

Info Hector: Ein Tropfen auf den heißen Stein Das 6:0 gegen Altglienicke war der erste Pflichtspielsieg des 1. FC Köln nach dem 2:1 in der Bundesliga beim SC Paderborn. Und es war auch das erste Pflichtspiel vor Zuschauern seit diesem 6. März. 300 Fans waren am Samstag im Rheinenergiestadion, 250 von ihnen auf der Osttribüne. „Es ist ein bisschen wie der Tropfen auf den heißen Stein, wenn man weiß, was hier sonst los sein kann. Wir sind aber froh über jeden Zuschauer und dass ein Stück weit die Unterstützung wieder da ist“, erklärte FC-Kapitän Jonas Hector und äußerte einen Wunsch: „Hoffentlich werden es nächsten Samstag und in den nächsten Wochen immer mehr Zuschauer werden.“ Für das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison 2020/21 am 19. September gegen die TSG 1899 Hoffenheim rechnet FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle nach der Lockerung durch die NRW-Landesregierung damit, dass 5000 bis 10 000 Fans ins Stadion dürfen. (sam)

Cordoba nimmt also die Rolle des ersten fallenden Dominosteines an, wenn sich die von den Millionen ihres Investors Lars Windhorst aufgepeppte Hertha und der FC über die Details des Geschäfts in Gänze einig sind. Klar ist, dass der FC seinen bulligen Stürmerstar selbst in Corona-Zeiten nicht für unter 15 Millionen Euro Ablöse ziehen lässt. Immerhin haben die Kölner im Sommer 2017 in der Ära Jörg Schmadtke 17 Millionen Euro für Cordoba an den 1. FSV Mainz 05 überwiesen.

Teil des Deals mit den Berlinern soll nach übereinstimmenden Medienberichten aus der Hauptstadt Ondrej Duda werden. Hertha möchte das Cordoba-Paket mit dem offensiven Mittelfeldspieler schnüren und die Ablöse verrechnen. Demnach würden die Kölner noch acht bis neun Millionen Euro kassieren und könnten mit Duda die durch das Ende der Leihe von Mark Uth vakante Position des Zehners füllen. Bleibt die Frage, ob Gisdol und Heldt davon überzeugt sind, dass der laufstarke Slowake zu seiner Form der Saison 2018/19 zurückfindet, als er in 32 Bundesligaspielen elf Tore erzielte und sechs Vorlagen gab.

Für Cordoba mit seinen 13 Toren der vergangenen Saison haben die Geißböcke in Sebastian Andersson von Union Berlin offensichtlich schon Ersatz gefunden. „Da steht ein Transferwunsch im Raum. Von daher war er nicht im Aufgebot“, deutete Trainer Urs Fischer beim 1:0-Pokalsieg von Union in Karlsruhe den bevorstehenden Abgang an. Der 29-jährige schwedische Nationalspieler, der 2018 für 1,25 Millionen Euro aus Kaiserslautern zu Union wechselte, erzielte in seiner ersten Bundesliga-Saison zwölf Treffer. Zwei davon beim 2:0-Erfolg im Hinspiel gegen den FC. Der zweikampf- und kopfballstarke Mittelstürmer soll sechs Millionen Euro kosten und am Montag zum Medizincheck am Geißbockheim erscheinen.