Chancen gegen Freiburg nicht genutzt FC-Trainer Baumgart beklagt mangelnden Ertrag seines Teams

Landauf, landab wird Streich der Gattung der Käuze zugerechnet, ein Teil dazu trägt wahrscheinlich sein Duktus bei. Der in Weil am Rhein, oder wie er selbst sagen würde: Wiil am Rhii, geborene Fußball-Fachmann spricht unverfälschtes Hochalemannisch, ein von kehligen ch-Lauten durchzogener Singsang, der den im Landkreis Lörrach aufgewachsenen Streich badisch-symbadisch erscheinen lässt. Und so verstellte er sich auch nicht, als er am frühen Samstagabend auf der Pressekonferenz nach dem Spiel beim 1. FC Köln technische Probleme offenbarte. Das Mikro funktionierte zunächst nicht wie gewünscht, und Streich fragte in seiner typischen Mundart und unbekümmert mit Blick auf den Power-Knopf, ob er da jetzt draufdrücken müsse. Als er schließlich draufgedrückt hatte, verteilte er erstmal ein Kompliment, nicht zuvorderst an seine eigene Mannschaft, die mit dem 1:0-Sieg beim 1. FC Köln den Traum von der Champions-League-Berechtigung deutlich realer werden ließ. Sondern an den unterlegenen Gegner. Köln sei bärenstark gewesen, „vor allem in den letzten 30 Minuten. Wir konnten uns nicht befreien, Mark Flekken hat überragend gehalten“, sagte er und sprach dann aus, was die Beobachter der intensiven Auseinandersetzung in Müngersdorf ebenso empfunden haben mussten: „Heute hat sicherlich nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die glücklichere. Hut ab vor Steffen (Baumgart, d. Red.) und der Mannschaft, sie hatten mehr Chancen als wir.”